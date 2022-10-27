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Очередная пенсионерка из Самары оформила несколько кредитов и отдала все мошенникам

27 октября 2022 09:52
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Очередная пенсионерка из Самары оформила несколько кредитов и отдала все мошенникам

Пенсионерке из областного центра 1960 года рождения позвонили неиз-вестные и представились сотрудником безопасности банка и правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Собеседники уверили пенсионерку, что обез-опасить себя можно только оформив настоящие кредиты в различных банках, а затем всю сумму перевести на «безопасный» счет. Женщина сделала все по инструкции незнакомцев, оформила несколько кредитов на 1 миллион 114 тысяч рублей и перевела всю сумму на указанный счет, а когда поняла, что ее обманули, обратилась за помощью к полицейским.

Теги: Мошенники

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