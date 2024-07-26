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Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России доставлен из Турции в Россию

26 июля 2024 09:18
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Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России доставлен из Турции в Россию

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летний уроженец Волгоградской области доставлен из Турции в Россию.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, его задержали в Бодруме сотрудники ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, сотрудники ведомства совместно с оперативниками ФСБ и следователями Следственного комитета (СК) в кратчайшие сроки установили личность мужчины, а также получили информацию о том, что утром 24 июля он вылетел в Турцию.

Подозреваемый доставлен в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств, пишет Лента.

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