Обвинение запросило максимальный срок рядовому Шамсутдинову

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Срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в военной части под Читой, обвинение запросило максимально возможный срок - 25 лет в колонии строгого режима, передает ТАСС . В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения.

За расстрел сослуживцев рядовому грозил пожизненный срок, однако присяжные в декабре 2020 года признали его заслуживающим снисхождения. Это значит, что теперь его не могут приговорить к пожизненному лишению свободы, несмотря на обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Сторона обвинения также предложила суду зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн рублей.

В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения.

В ходе следствия Шамсутдинов признал вину, но его защита настаивала в суде, что срочник стрелял в сослуживцев в состоянии аффекта. Солдат утверждает, что перед случившимся ему не давали спать три дня. Рамиль уверяет, что не стал бы стрелять, если бы его не лишали сна.

«Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», - заявил Шамсутдинов в последнем слове.

Рядовой принес извинения родственникам погибших и пострадавших, однако категорически отказался извиняться перед вдовой лейтенанта Даниила Пьянкова. По словам Шамсутдинова, именно слова и действия Пьянкова были «последней каплей». Якобы лейтенант пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину его лицом.

Родственники погибших и пострадавшие заявили к Шамсутдинову иски с требованием возмещения морального вреда. В исках потерпевшие указали, что считают неискренними извинения солдата.

Оглашение приговора Рамилю Шамсутдинову назначено на 21 января, пишет anews.com.

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