Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самарской области проходит онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»
В Самарской области проходит онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»
В Самарской области пройдет "Урок цифры"
В Самарской области пройдет "Урок цифры"
В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек
В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев

19 ноября 2021 11:09
197
Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев

При осмотре автомашины эксперт изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации.

В полицию Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля. Как установили выехавшие на место происшествия сотрудники полиции, заявитель 1988 года рождения - житель города Сызрани, на смотровой площадке одного из памятников города Тольятти оставил незакрытым свой автомобиль, после чего обнаружил пропажу ноутбука и сумки с документами, которые лежали на заднем сиденье машины, и обратился в полицию за помощью.


Специалист экспертно-криминалистического отдела при осмотре автомашины обработал поверхность кузова дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.
Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения ранее судимого за совершение разбоя и вымогательства 48-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Полицейским мужчина пояснил, что увидел через открытую дверь автомобиля на заднем сиденье ноутбук и сумку. Убедившись, что хозяин внимательно рассматривает памятник, похитил их. Подозреваемый признался, что ноутбук сдал в ломбард, а сумку выкинул в мусорный бак. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Фото: Pixabay.com

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани работники Дома культуры благодарят полицейских за оперативно раскрытую кражу
19 ноября 2021, 12:43
В Сызрани работники Дома культуры благодарят полицейских за оперативно раскрытую кражу
С канализационного люка украли крышку. Криминал
131
Самарский браконьер ловил рыбу в Ульяновской области
19 ноября 2021, 11:49
Самарский браконьер ловил рыбу в Ульяновской области
В ходе досмотра полицейские изъяли 50 метров сети. Происшествия
166
Учительница из Самары отправила 400 тысяч рублей мошеннику
19 ноября 2021, 10:23
Учительница из Самары отправила 400 тысяч рублей мошеннику
Осторожно, мошенники!  "Сотрудники банка" могут оказаться не теми, за кого себя выдают! Криминал
211
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
103
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
231
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
506
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
446
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
757
Весь список