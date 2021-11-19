Обокравшего машину вора в Тольятти задержали по отпечаткам пальцев

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При осмотре автомашины эксперт изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации.



В полицию Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля. Как установили выехавшие на место происшествия сотрудники полиции, заявитель 1988 года рождения - житель города Сызрани, на смотровой площадке одного из памятников города Тольятти оставил незакрытым свой автомобиль, после чего обнаружил пропажу ноутбука и сумки с документами, которые лежали на заднем сиденье машины, и обратился в полицию за помощью.



Специалист экспертно-криминалистического отдела при осмотре автомашины обработал поверхность кузова дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения ранее судимого за совершение разбоя и вымогательства 48-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Полицейским мужчина пояснил, что увидел через открытую дверь автомобиля на заднем сиденье ноутбук и сумку. Убедившись, что хозяин внимательно рассматривает памятник, похитил их. Подозреваемый признался, что ноутбук сдал в ломбард, а сумку выкинул в мусорный бак. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Фото: Pixabay.com