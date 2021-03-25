Обаятельный монтажник обманул тольяттинку

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В начале марта текущего года в дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение местной жительницы о том, что у нее похитили сотовый телефон. Оперативный дежурный выяснил у женщины и передал сотрудникам полиции приметы преступника и описание гаджета, направил по указанному адресу ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативную группу.



Сотрудники полиции на месте происшествия провели осмотр, опросили потерпевшую, возможных очевидцев произошедшего, осмотрели прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения и возможного пути отхода злоумышленника.

Со слов потерпевшей 1980 года рождения, на улице к ней подошел не известный ранее мужчина и попросил сотовый телефон для совершения важного звонка. Решив помочь, женщина передала ему средство связи. Злоумышленник, постепенно отходя, делал вид, что набирает номер, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Уже через несколько часов, при патрулировании Автозаводского района сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти при проверке заведений общепита обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный мужчина 1971 года рождения ранее не судим, работает на одном из предприятий города монтажником.

Подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что заметив сотовый телефон в руках женщины, он решил похитить его для собственных нужд.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного смартфон и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.