Новокуйбышевец застрелил из ружья соседа

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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в 41-летнего отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 8 августа 2024 года подозреваемый, находясь на лестничной клетке в жилом многоквартирном доме, в ходе ссоры с 37-летним соседом выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.