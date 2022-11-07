Новокуйбышевец ограбил магазин

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В отдел полиции от работника торговой точки поступило сообщение об открытом хищении товаров народного потребления в одном из сетевых магазинов, расположенных на улице Миронова города Новокуйбышевска. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы грабителя и описание похищенного имущества, довел информацию до личного состава отдела полиции, направил на место происшествия ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев произошедшего и установили: злоумышленник под видом покупателя зашел магазин и, взяв с полки товар, не оплатил его, пробежал мимо кассового пространства. Женщины-продавцы заметили хищение и попытались пресечь незаконные действия злоумышленника, но он выбежал из магазина и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам полиции поступила информация, что к грабежу может быть причастен безработный 40-летний житель Новокуйбышевска, ранее судимый за мошенничество, хранение наркотических средств и разбой. Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что похищенный товар продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.