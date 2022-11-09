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Новокуйбышевец ограбил девушку около клуба "Метелица" в Самаре

9 ноября 2022 09:25
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Новокуйбышевец ограбил девушку около клуба "Метелица" в Самаре

В производстве в г. Самаре находилось уголовное дело в отношении жителя г. Новокуйбышевска 1992 года рождения. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

По версии следствия, мужчина похитил сотовый телефон у женщины 1977 года рождения. Инцидент произошёл возле одного из развлекательных заведений на ул. Революционной.

В тот вечер потерпевшая вместе с подругой отправились в увеселительное заведение. В три часа ночи они ожидали такси возле входа, в этот момент к ним подошёл мужчина и предложил познакомиться, на что женщины ответили отказом. В какой-то момент незнакомец попытался сорвать шеи одной из женщин цепочку. От резкого толчка она упала на землю, а цепочка порвалась и осталась у неё в руке. Во второй руке она держала телефон, который злоумышленник выхватил силой, после чего убежал во дворы.

Женщины незамедлительно обратились за помощью в полицию и подробно описала приметы грабителя.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения.  Оперативники отработали на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и проверили близлижайшие ломбарды. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника - ранее неоднократно судимого жителя Самары.

Свою вину он признал и пояснил, что перепродал похищенный телефон в ломбард за 4 000 рублей. Вырученные денежные средства потратил на покупку продуктов питания.

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