Новокуйбышевец избил соседа битой и забрал телевизор

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В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении мужчины 1971 года рождения с сотрясением головного мозга и различными ушибами.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший рассказал полицейским, что накануне ночью к нему домой зашел сосед по дому, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил хозяину жилища, что ищет свою знакомую. Узнав, что женщины в квартире нет, он нанес потерпевшему несколько ударов бейсбольной битой, которую принес с собой, после чего забрал из комнаты телевизор, DVD-проигрыватель и скрылся. Общий ущерб мужчина оценил в 2500 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Сотрудники полиции установили местонахождение безработного 30-летнего местного жителя. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские злоумышленник ранее уже был судим 11 раз за грабежи, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотических веществ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.