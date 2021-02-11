Несмотря на видеокамеры, самарский грузчик похитил товар со склада

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По версии оперативников, он похитил со склада дорогостоящий сотовый телефон.

В полицию в Самаре обратился представитель юридического лица с заявлением о пропаже со склада, из запечатанной коробки с товарами, сотового телефона. Заявитель пояснил полицейским, что ущерб, причиненный торговой организации, составил свыше 18 тысяч рублей.

Пропажу посылки обнаружили, когда в пункт выдачи обратился клиент, который не получил заказанный телефон.

Сотрудники полиции провели осмотр помещения, где складировались предназначенные к выдаче товары. Опросили работников организации, изучили записи с камер видеонаблюдения и документацию.

Из собранных материалов следовало, что несанкционированный доступ к коробке, в которой находился сотовый телефон, злоумышленник осуществил во время погрузочных работ.

Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен один из работников склада. Стражи порядка задержали подозреваемого на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за имущественные преступления 33-летний житель Самары в содеянном сознался, сотрудники полиции изъяли у него мобильное устройство и вернули заявителю.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.