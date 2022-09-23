Неоднократно судимый житель Сергиевска ограбил знакомого

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По данным следствия, мужчина попросил деньги в долг у знакомого, но получив отказ, решил отобрать у него банковскую карту.

В Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина пояснил, что у него похитили банковскую карту и сняли с нее почти 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя. Выяснилось, что накануне к нему домой пришел знакомый и попросил одолжить денег. Приятель был в состоянии алкогольного опьянения, и когда мужчина отказал гостю в просьбе, между ними произошла ссора, в ходе которой приятель угрожая хозяину жилплощади, отобрал у него банковскую карту и узнал пин-код. Через некоторое время потерпевшему пришло смс-уведомление о снятии почти 9 тысяч.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения 30-летнего жителя поселка Серноводск, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что похищенные с карты деньги потратил на собственные нужды.

По данным полицейских, ранее мужчина судим за кражу, угон транспортного средства и угрозу убийством.

Следственным отделением в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Полиция предупреждает: утраченную или похищенную банковскую карту необходимо немедленно блокировать. Один телефонный звонок на «горячую линию» банка позволит сохранить ваши сбережения.