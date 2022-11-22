Неоднократно судимый самарец похитил три сотовых телефона и банковскую карту

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В полицию в Самаре за помощью обратилась 38-летняя жительница областного центра, у которой похитили сотовый телефон, стоимостью 13 тысяч рублей.

В ходе опроса женщина пояснила сотрудникам полиции, что днем она находилась в отделении связи, сотовый телефон держала в руках, когда к ней подошел мужчина, выхватил из рук смартфон и выбежал из помещения.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев произошедшего, проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ближайших ломбардов полицейские обнаружили похищенный телефон, который сдал по своим документам 39-летний житель Советского района.

По данным сотрудников органов внутренних дел, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, последний раз в 2020 году, за совершение кражи, грабежа и причастность к незаконному обороту наркотиков.

Выяснилось, что житель Самары может быть причастен к совершению ещё двух краж. Один из эпизодов произошёл несколько дней назад в торговой точке, расположенной на улице Дыбенко. По словам 39-летнего продавца, незнакомец под видом покупателя зашел в помещение и прошёл к рабочей стойке. Воспользовавшись тем, что консультант отвлёкся, он забрал со стола служебный телефон и вышел из магазина. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в магазине. В этот же день злоумышленник совершил тайное хищение сотового телефона и банковской карты из квартиры, расположенной на 1 этаже многоквартирного дома на улице Запорожской. Полицейские установили, что мужчина проник в квартиру через открытое окно, пока хозяин спал.

В ходе опроса задержанный полностью признал вину в содеянном и пояснил, что один телефон сдал в ломбард за 1 500 рублей, а второй перепродал случайному прохожему за 1 500 рублей. Третий похищенный телефон и чужую банковскую карту сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.