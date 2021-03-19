Нелегальных мигрантов снова искали в Самаре

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Сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте при поддержке бойцов ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области на территории торговых рядов, расположенных в полосе отвода станции Пятилетка, проводились мероприятия по выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции.

Тык был выявлен гражданин одной из сопредельных республик, который, являясь иностранным гражданином, допустил нарушение режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. В ходе проверки документов, удостоверяющих его личность и право пребывания на территории Российской Федерации, установлено, что при пересечении государственной границы РФ он нарушил правила въезда, не заполнив должным образом миграционную карту.

В отношении данного гражданина составлен протокол. Советским районным судом г. Самары ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.



