Неизвестные украли более 3 млн 800 тыс рублей из банкомата в Москве

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Неизвестные украли более 3 млн 800 тыс рублей из банкомата на северо-востоке столицы, внеся поддельные купюры, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД России.

4-5 декабря злоумышленники в отделении банка на Сущевском Валу через банкомат внесли поддельные купюры номиналом 2 тыс рублей на сумму 3 млн 836 тыс рублей, а затем, преобразовав их в электронные деньги, перевели на банковские счета, и таким образом совершили их кражу, сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже.