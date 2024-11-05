Неадекватную самарчанку задержали и нашли у нее наркотик

201

Женщине предъявлено обвинение в совершении 24 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре обратили внимание на неадекватное поведение одной из прохожих.

Полицейские попросили женщину предъявить документы. Во время разговора сотрудники полиции заметили у нее явные признаки наркотического опьянения, в связи с чем предложили женщине пройти медицинское освидетельствование, от прохождения которого местная жительница отказалась.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками полиции в отношении ранее несудимой местной жительницы 1979 года рождения был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у женщины изъяли из сумки свертки с порошкообразным веществом.

При опросе подозреваемая пояснила что в сети «Интернет» узнала о работе курьером и связалась с оператором. Работодатель пообещал женщине высокий заработок и уточнил, что она должна забирать запрещенные вещества в тайниках-закладках и перепрятывать наркотики.

Места тайников-закладок подозреваемая указала в ходе опроса.

В указанных женщиной местах, сотрудники полиции также изъяли свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимым всех свертков является наркотическое средство – мефедрон, в размере более 20 граммов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.