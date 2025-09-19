Напали на остановке: в Тольятти ищут грабителей

170

В конце мая текущего года в полицию обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Буревестник» похитили у него сотовый телефон, паспорт и банковские карты.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы 1 подозреваемого: мужчина, неславянской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы рыжего цвета.

Был одет: футболка белого цвета, шорты темного цвета.

Приметы 2 подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см.

Был одет: футболка и кепка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102. Конфиденциальность гарантирована.