НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

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На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.

Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет. По словам главы парламента региона Владимира Константинова, повреждения не тяжелые, последствия ЧП скоро устранят.

Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае, пишет РИА Новости.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.