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Найдя на улице банковскую карту, новокуйбышевец потратил чужие средства

17 октября 2024 12:36
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Найдя на улице банковскую карту, новокуйбышевец потратил чужие средства

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница 1990 года рождения, которая сообщила, что с ее пропавшей банковской карты списали более четырех тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли и изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что картой заявительницы расплачивались в торговых точках города.

Ранее несудимый 31-летний местный житель пояснил полицейским, что нашел банковскую карту на парковке возле одного из торговых центров города, после чего решил воспользоваться чужим имуществом. Первую покупку он попросил совершить своего знакомого. Для оплаты мужчина предоставил найденную карту своей. После одного удачного списания денежных средств мужчина продолжил самостоятельно оплачивать покупки. После нескольких операций, обвиняемый избавился от карты, выбросив ее на улице.

Новокуйбышевский городской суд, приняв во внимание то, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, посчитал возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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