Найденной на улице картой тольяттинец оплатил продукты и подарок для подруги

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В конце августа текущего года в полицию Тольятти обратился местный житель 1984 года рождения с сообщением о краже денег с банковской карты.

Мужчина пояснил полицейским, что пользовался картой, когда оплачивал покупки в продуктовом магазине, после чего через три дня на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств и мужчина понял, что пластик пропал. Сумма причинённого ущерба составила свыше 7 000 рублей.

Сотрудники полиции, изучив выписку о движении денежных средств по счету, установили, что по карте потерпевшего производилась оплата покупок в нескольких продуктовых магазинах Автозаводского района города. Оперуполномоченные полиции опросили продавцов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от торговых точек и установили личность, местонахождение подозреваемого, проживающего в одном из соседних домов.

По данным оперативников местный житель 1975 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В ходе опроса разнорабочий одного из городских предприятий пояснил, что банковскую карту нашел на улице и воспользовался ей - расплатился за товары в продуктовом магазине и парфюмерный подарок знакомой.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.