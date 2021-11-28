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Найденной на улице картой тольяттинец оплатил продукты и подарок для подруги

28 ноября 2021 10:52
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Найденной на улице картой тольяттинец оплатил продукты и подарок для подруги

В конце августа  текущего года в полицию Тольятти обратился местный житель 1984 года рождения с сообщением о краже денег с банковской карты.

Мужчина пояснил полицейским, что пользовался картой, когда оплачивал  покупки в продуктовом магазине, после чего через три дня  на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств и мужчина понял, что пластик пропал. Сумма причинённого ущерба составила свыше 7 000 рублей.

Сотрудники полиции, изучив выписку о движении денежных средств по счету, установили, что по карте потерпевшего производилась оплата покупок в нескольких продуктовых магазинах Автозаводского района города. Оперуполномоченные полиции опросили продавцов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от торговых точек и установили личность, местонахождение подозреваемого, проживающего в одном из соседних домов.
По данным оперативников местный житель 1975 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

В ходе опроса разнорабочий одного из городских предприятий пояснил, что банковскую карту нашел на улице и воспользовался ей - расплатился за товары в продуктовом  магазине и парфюмерный подарок знакомой.

 Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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