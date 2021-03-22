Наемный рабочий обокрал жительницу Самарской области и пытался проиграть деньги

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В полицию обратилась жительница города Похвистнево 1949 года рождения с заявлением о том, что у неё из дома пропал органайзер с документами и банковскими картами.

Во время осмотра дома заявительницы сотрудники следственно-оперативной группы установили, что следы проникновения в жилище отсутствуют. Женщина предоставила полицейским документы из которых следовало, что накануне в вечернее время неизвестными лицами в Оренбургской области осуществлялись попытки снятия денежных средств с ее расчетного счета, в результате которых банк заблокировал ее карты.

Женщина пояснила, что у нее на участке делали ремонт жители Оренбургского региона. Один из них зашел в дом, попросил воды и некоторое время оставался один в помещении, где в одежде находился органайзер. После того, как строители ушли, на телефон потерпевшей стали приходить СМС-сообщения – запросы на списание денежных средств. Вводить запрашиваемый код владелица карт не стала, а на следующий день обнаружила отсутствие карт и документов и обратилась в полицию за помощью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили место жительства предполагаемого злоумышленника - ранее судимого за аналогичное преступление жителя Оренбургской области 1987 года рождения, и задержали его.

Подозреваемый признал вину в содеянном и пояснил, что деньги с похищенных карт он пытался использовать в приложении, где делают ставки на спорт и для оплаты товаров в магазине. Осуществить задуманное злоумышленник не смог и выбросил похищенный органайзер с документами и банковскими картами, сообщает облМВД.