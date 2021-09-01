На территории Ставропольского района сотрудниками полиции уничтожена плантация конопли

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По словам местного жителя, он выращивал наркосодержащее растение для собственного употребления.



Сотрудникам полиции Ставропольского района поступила оперативная информация, что местный житель 1987 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе осмотра принадлежащего ему дачного участка в садовом некоммерческом товариществе села Нижнее Санчелеево полицейскими обнаружено, изъято и направленно для исследования в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти 25 растений. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркосодержащим растением «конопля», общим весом свыше 210 грамм в высушенном состоянии.

По данным полицейских, задержанный ранее не судим, женат, временно не работает. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что коноплю выращивал для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальная санкция инкриминируемой задержанному статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.