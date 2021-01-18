На сегодняшнее утро намечено оглашение приговора по скандальному делу банка «Волга-Кредит»

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Судья Ленинского райсуда находилась в совещательной комнате с октября 2020 года, после того, как прокурор запросил всем фигурантам реальные сроки лишения свободы.



Хищения в банке «Волга-Кредит» были вскрыты в январе 2015 года, уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. На момент передачи дела в суд в нем фигурировали имена 2872 обманутых вкладчиков и 1,723 млрд рублей ущерба.



После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских «специалистов», на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках РФ с применением одной и той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались.



Организаторами мошенничества в «Волга-Кредите» следствие посчитало теневых собственников банка — московского финансиста Руслана Токарева (задержан в конце 2017 года) и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова (объявлен в международный розыск). Экс-предправления банка Татьяна Ерилкина с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием.



Кроме Токарева и Ерилкиной, в число обвиняемых попали советник предправления Ирина Воропай, председатель совета директоров ВКБ Александр Бобровский, акционер банка Максим Кашапов, служащие и аудиторы Сергей Осипов, Мария Зацепина, Елена Данчина, Роман Калинкин и Ирина Кочергина. Всем им в конце октября 2020 года прокурор запросил реальные сроки в колонии — от 5 с половиной до 9 лет. Интрига с громким делом может разрешиться уже сегодня, после оглашения приговора, которого ждали почти 3 месяца, пишет СО ОНЛАЙН.

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