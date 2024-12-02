На самарца напал хулиган-мигрант

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Как сообщили 2 декабря 2024 года в СУ СК РФ по Самарской области, в Самаре уроженец соседнего государства напал на горожанина и причинил ему телесные повреждения. Информация об этом появилась в соцмедиа.

Следственным отделом по Кировскому району Самары регионального управления ведомства данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавшего и установление всех обстоятельств преступления, пишет СитиТраффик.