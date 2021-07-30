На самарском пляже в районе Вилоновского спуска обнаружена сумка с телом женщины

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"29 июля примерно в 19 часов 50 минут на пляже набережной реки Волги в районе Вилоновского спуска обнаружена транспортная сумка с телом женщины без признаков жизни со связанными конечностями. В настоящее время личность потерпевшей устанавливается", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК СО