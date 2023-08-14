На сайте знакомств жительница Тольятти познакомилась с мошенником и подарила ему 1,2 млн рублей

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Будьте бдительны! Не верьте мошенникам, которые предлагают заработать в сети Интернет!

Так, 46-летняя юрисконсульт, проживающая в г.Тольятти, на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который якобы живет в одной из зарубежных стран. После двухмесячной переписки мошенник предложил потерпевшей хороший дополнительный заработок. Мужчина пообещал увеличить капитал женщины, но для этого она должна была вложить деньги на одной из интернет платформ. Следуя указаниям афериста, женщина перевела на предложенный счет около 1 200 000р. После этого мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!