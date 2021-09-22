На протяжении нескольких лет пожилая самарчанка становилась жертвой внука

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В полицию за помощью обратилась жительница одного из домов, расположенных по Арцыбушевскому переулку областного центра.

Пенсионер 1938 года рождения заявила, что нетрезвый дебошир требует у нее денежные средства.

Следователям пенсионерка рассказала, что задержанный – ее внук 1983 года рождения, который нигде не работает и часто злоупотребляет алкоголем. Сотрудники полиции установили, что на протяжении нескольких месяцев мужчина вымогал у пожилой женщины разные суммы денег от 1000 до 10 000 рублей. Когда замечания бабушки перерастали в конфликт, разъярённый родственник применял физическую силу. Но, жалея внука, который недавно освободился из мест лишения свободы, женщина не обращалась ни к правоохранителям, ни в медицинские учреждения.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ Управления МВД России по г. Самаре по восьми фактам вымогательства, совершенным в отношении лица преклонного возраста, возбуждены уголовные дела. Судом, по ходатайству органа следствия, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

По данным полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении родной бабушки и ее сестры.

Так, в июле 2015 года за совершение 4 эпизодов грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы (условно) с испытательным сроком три года. Согласно приговору суда, преступник был обязан обратиться к врачу наркологу.

Однако мужчина продолжил совершать преступления - сотрудники полиции установили 9 эпизодов вымогательства под угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества. Эти преступления им были также совершены в отношении лиц преклонного возраста - бабушки и ее сестры. В марте 2018 года мужчина приговорен судом, с учетом неотбытого условного срока, к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освободившись в текущем году, он, спустя месяц, продолжил совершать преступления.