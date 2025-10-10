Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды

10 октября 2025 11:14
185
МВД выявило пять самых распространенных схем мошенничества с доставкой еды

Выделяется пять наиболее распространенных схем обмана россиян, связанных с сервисами доставки еды. Об этом 10 сентября сообщило МВД РФ.

Как отмечает ТАСС, первая включает фальшивые сайты и приложения, копирующие популярные сервисы доставки. Злоумышленники используют эти ресурсы, чтобы получить данные карт, логины, пароли пользователей. Когда граждане вводят информацию о себе на таких фальшивых страницах, она немедленно попадает в руки аферистов.

Вторая схема основывается на «ошибке» в оплате и возврате средств. Мошенники сообщают жертве, что произошла ошибка при платеже, и предлагают вернуть деньги за доставку, запрашивая данные карты или СМС-коды.

Третья схема включает подмену заказанных блюд или доставку неполных заказов. В этой ситуации аферисты притворяются курьерами, доставляют заказ. При этом либо не привозят все блюда, либо подменяют их. Затем они требуют от клиента дополнительную плату.

Также распространены фишинговые ссылки, отправляемые через СМС и мессенджеры, которые ведут на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения скидок. На этих страницах мошенники просят ввести данные карты.

Последняя схема связана с несуществующими акциями и бонусами. Мошенники обещают огромные скидки или бонусы, чтобы заманить жертву на фишинговые сайты, где они собирают данные карт, пишут "Известия".

Теги: Мошенники

