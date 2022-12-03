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Мужчина в Волжском районе похитил автомобиль у соседа и совершил на нем ДТП

3 декабря 2022 11:02
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Мужчина в Волжском районе похитил автомобиль у соседа и совершил на нем ДТП

В дежурную часть отделения полиции «Дубовый Умет» отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратился местный житель 1983 года рождения, который сообщил о пропаже автомобиля «Lada Granta», припаркованного возле дома.

В ходе опроса заявитель пояснил, что накануне находился в гостях у соседей, где распивал спиртные напитки. По пути домой понял, что забыл ключи от принадлежащего ему автомобиля, но решил вернуться за ними на следующий день. Проснувшись утром, обнаружил, что автомашина, припаркованная им вечером возле дома, отсутствует.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы, регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев, которые сообщили, что с места ДТП мужчина, выбравшись из салона автомобиля, скрылся в неизвестном направлении. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства, им оказался сосед потерпевшего - ранее не судимый местный житель 1996 года рождения, с которым он накануне распивал спиртные напитки.

При опросе задержанный в содеянном свою вину признал и пояснил полицейским, что решил воспользоваться автомобилем и доехать до магазина за алкогольной продукцией, после чего вернуть транспотрное средство хозяину, однако не справился с управлением, так как был в сильном алкогольном опьянении.

Отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль находится на специализированной стоянке.

 

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