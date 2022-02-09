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Мужчина устроил стрельбу в агентстве недвижимости в Тольятти

9 февраля 2022 13:54
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Мужчина устроил стрельбу в агентстве недвижимости в Тольятти

7 февраля в Тольятти в агентстве "Глобал Недвижимость" в Тольятти произошло ЧП. Ближе к концу рабочего дня туда ворвался неизвестный мужчина и в ходе словесного конфликта стал требовать деньги по ранее сделанному вкладу. Затем он несколько раз выстрелил в воздух из пневматики.

- Свои действия он сопровождал угрозами в адрес 48-летней женщины-риэлтора. В результате стрельбы никто не пострадал, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого задержал участковый по месту его жительства. Им оказался 45-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Тольятти. Он дал признательные показания. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 

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