Мужчина ходил с наркотиками по дачному массиву в Жигулевске

226

Во время несения службы в ночное время на территории садового некоммерческого товарищества инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину-пешехода, который, заметив патрульную машину, попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали и доставили 43-летнего местного жителя в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в правом кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли два свертка с веществом растительного происхождения и направили на экспертизу.

Проведенное в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти исследование, показало, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана массой более 10 граммом, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.