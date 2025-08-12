Я нашел ошибку
Главные новости:
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
Мошенники звонят россиянам в мессенджерах якобы от службы доставки и РКН

12 августа 2025 10:00
122
 Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора", - сообщили в ведомстве.

Так, на первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят жертву сообщить код из смс якобы для сверки данных с курьером. Получив код, они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предостерегающее от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки, поделились в ведомстве.

Затем аферисты, уже представляясь сотрудниками Роскомнадзора, связываются с жертвой во второй раз и сообщают, что персональные данные были скомпрометированы.

Кроме того, для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников ЦБ РФ, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под различными предлогами мошенники вынуждают жертву оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", предупредили в ведомстве.

В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
Весь список