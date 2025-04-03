Мошенники заманивали граждан работой актеров в массовке

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Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА Новости.

Аферисты распространяли в интернете объявления о помощи в нахождении работы, предлагая потенциальным жертвам стать актерами массовых сцен. Уже на собеседовании злоумышленники хвалили внешность соискателей и убеждали их стать моделями.

"С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в документах.

Полученные деньги тут же переводились на счет фирмы, добавили в МВД.