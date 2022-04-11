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Мошенники взломали страницу самарчанки и разместили информацию о сборе денег

11 апреля 2022 13:44
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Мошенники взломали страницу самарчанки и разместили информацию о сборе денег

В полицию обратилась жительница Самары с заявлением о том, что неизвестные взломали ее страницу в социальной сети.  На взломанной странице мошенники разместили информацию о сборе денежных средств на лечение ее матери, приложили поддельные медицинские документы, указали расчетный счет, куда перечислять деньги.

Потерпевшая пояснила, что размещенная информация является ложной, с ее родственниками на самом деле все в порядке и денежные средства не требуются.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам при получении подобных сообщений даже от самых близких друзей или родственников перезванивать им, чтобы уточнить, действительно ли они нуждаются в вашей помощи, либо задавать собеседникам такие вопросы, ответы на которые знаете только вы и настоящие друзья и родные.

Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, рекомендуем придерживаться следующих правил: 

- создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а так же прописные и заглавные буквы;

- настраивая вход в аккаунт с нового оборудования, подтверждать его паролем, присланным в СМС;

- никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди;

- при входе на свою страницу, где необходимо ввести данные, всегда смотрите на адрес сайта в поисковой строке браузера - он может отличаться от оригинального знаком или одной буквой и оказаться фальшивым.

 

Теги: Уголовное дело

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