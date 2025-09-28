Я нашел ошибку
Госдума приняла закон, который ограничивает автопродление подписок
Движение по улице Галактионовской в Самаре планируют восстановить летом 2026 г.
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
Житель Сергиевского района угнал машину приятеля
Пик спроса на курьеров в России приходится на зиму и весну
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
28 сентября 2025
Мошенники для хищения денег россиян стали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, которые позволяют им получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время схемы, которые используют мошенники для обмана населения, усложняются. Так, они используют мобильные приложения для бесконтактных платежей, например, NFC Gate. Аферисты просят жертву скачать его под предлогом переустановки банковского приложения. "Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю", - рассказали в пресс-центре.

Ранее в МВД РФ неоднократно предупреждали о том, что нельзя скачивать неизвестные приложения, особенно на подозрительных сайтах. 

