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Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан

10 августа 2024 11:14
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Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан.

Теперь злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах, добавляя в них фейковые аккаунты руководителей, далее сообщают якобы о проверке в компании, где участникам чата нужно ждать звонка от сотрудников полиции, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, пишет РИА Новости.

«Теперь атакующие создают групповой чат, куда добавляют реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей», — отметил он.

Далее жертв могут попросить перевести деньги организации на какие-либо счета, взять кредит на свое имя или установить определенное программное обеспечение, предупредил Голованов. По словам эксперта, новый вид атак может быть опасным, поскольку мошенники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы, но и потенциально могут поддерживать диалог в чате якобы от имени коллег, пишет Лента.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», — посоветовал Голованов.

 

Теги: Мошенники

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