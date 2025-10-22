Мошенники стали выводить деньги жертв через их знакомых

142

Злоумышленники начали выводить похищенные деньги россиян через их знакомых, а не через подставных лиц, предупредили в Т-Банке.

Таким образом преступники пытаются избежать блокировок переводов банками.

"В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета​​​. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%", – рассказали РИА Новости в Т-Банке.

Там уточнили, что все чаще аферисты просят родственников или друзей сделать перевод. Таким образом мошенники пытаются не привлекать внимание служб безопасности банка.

При этом схемы у злоумышленников все те же: они представляются сотрудниками Центробанка, правоохранителями, брокерами или сотрудниками "Госуслуг", отметили в кредитной организации.

В Т-Банке призвали не верить рассказам о "безопасных счетах" и быть внимательными к просьбам знакомых, которые могут находиться под влиянием мошенников. При любых подозрениях можно позвонить в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты.