Мошенники стали выводить деньги жертв через их знакомых

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники стали выводить деньги жертв через их знакомых

22 октября 2025 11:03
142
Мошенники стали выводить деньги жертв через их знакомых

Злоумышленники начали выводить похищенные деньги россиян через их знакомых, а не через подставных лиц, предупредили в Т-Банке.

Таким образом преступники пытаются избежать блокировок переводов банками.

"В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета​​​. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%", – рассказали РИА Новости в Т-Банке.

Там уточнили, что все чаще аферисты просят родственников или друзей сделать перевод. Таким образом мошенники пытаются не привлекать внимание служб безопасности банка.

При этом схемы у злоумышленников все те же: они представляются сотрудниками Центробанка, правоохранителями, брокерами или сотрудниками "Госуслуг", отметили в кредитной организации.

В Т-Банке призвали не верить рассказам о "безопасных счетах" и быть внимательными к просьбам знакомых, которые могут находиться под влиянием мошенников. При любых подозрениях можно позвонить в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенник обманул самарскую пенсионерку на 300 тысяч рублей
20 октября 2025, 12:58
Мошенник обманул самарскую пенсионерку на 300 тысяч рублей
Он убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы. Криминал
397
Тольяттинец отдал аферистам 9,5 млн рублей
19 октября 2025, 11:36
Тольяттинец отдал аферистам 9,5 млн рублей
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций! Криминал
614
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через объявления с QR-кодами
19 октября 2025, 10:04
МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через объявления с QR-кодами
Расположенные там QR-коды ведут на фишинговый портал. В стране
604
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
268
Весь список