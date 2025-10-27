Я нашел ошибку
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья

27 октября 2025 10:37
140
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья

Злоумышленники притворяются собственниками жилья и просят жертву оплатить аренду якобы по новым реквизитам, после чего похищают средства. Об этом 27 октября сообщили в МВД России.

Как уточнил ТАСС, мошенники звонят жильцам съемных квартир, представляются якобы собственниками и требуют оплатить аренду по обновленным реквизитам. Сразу после того, как аферисты получают средства, они перестают выходить на контакт с жертвами.

Кроме того, в ведомстве посоветовали съемщикам платить аренду только по уже проверенным реквизитам и всегда уточнять данные о смене реквизитов исключительно у арендодателя.

Теги: Мошенники

