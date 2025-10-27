мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья

140

Злоумышленники притворяются собственниками жилья и просят жертву оплатить аренду якобы по новым реквизитам, после чего похищают средства. Об этом 27 октября сообщили в МВД России.

Как уточнил ТАСС, мошенники звонят жильцам съемных квартир, представляются якобы собственниками и требуют оплатить аренду по обновленным реквизитам. Сразу после того, как аферисты получают средства, они перестают выходить на контакт с жертвами.

Кроме того, в ведомстве посоветовали съемщикам платить аренду только по уже проверенным реквизитам и всегда уточнять данные о смене реквизитов исключительно у арендодателя.