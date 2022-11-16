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Мошенники стали действовать от имени АвтоВАЗа

16 ноября 2022 10:55
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Мошенники стали действовать от имени АвтоВАЗа

Тольяттинский автогигант предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Подробная схема обмана, с которой пришлось столкнуться ВАЗу, подробно описана на официальном сайте предприятия.

Главным образом это касается закупок и запросов котировок для фиктивных тендеров, сообщили в пресс-службе завода. Как выяснилось, многие компании начали получать от АвтоВАЗа предложения об участии их организаций в тендере. Как уточнили на предприятии, рассылки приходили с электронных адресов, которые расположены в поддельных доменных именах (@avtovaz-lada.online, @avtovaz-msk.ru и др.).

Известно, что у предпринимателей запрашивались документы об их деятельности, по результатам проверки которых юридические лица допускались к тендеру и даже его выигрывали. При этом для оформления договора неизвестные лица, действующие якобы от имени ВАЗа, предлагали подтвердить статус благонадежности контрагента сертификатом СТО ФСС, стоимость которого составляет от 40 тысяч рублей, пишет ГТРК Самара.

«АО «АВТОВАЗ» официально заявляет, что не имеет отношения к подобным тендерным предложениям. Вся закупочная деятельность Компании осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством и внутренними регламентами, участие в тендерах является абсолютно бесплатным, для подтверждения статуса требуется только стандартный набор юридических документов. Сообщения от сотрудников Компании могут приходить только с почтовых адресов, расположенных в домене @VAZ.RU», - сообщается на официальном сайте предприятия.

Волжский автозавод предлагает бизнесменам в случае сомнения обращаться по электронному адресу zakupki@vaz.ru или в Службу безопасности АвтоВАЗа по телефону +7 (8482) 646-000.

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