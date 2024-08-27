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Мошенники создают фиктивные школьные чаты для сбора денег

27 августа 2024 10:52
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Мошенники создают фиктивные школьные чаты для сбора денег

Новый вид кибермошенничества распространяется в России. Аферисты похищают деньги через фиктивные школьные чаты.

Как рассказала ГТРК "Тула" со ссылкой на "Вестник киберполиции России", обманщики через соцсети находят телефонные номера и аккаунты учителей, директоров школ, классных руководителей. Затем создают групповые чаты от их имени.

После чего открывается сбор средств на нужды класса или школы. Требуемые суммы – от 500 до 5000 рублей.

В России только за июль и август удалось выявить и заблокировать более 400 фишинговых доменов. Они полностью совпадали с реально существующими школьными чатами в популярных мессенджерах, пишет Смотрим.

Теги: Мошенники

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