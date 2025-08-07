Я нашел ошибку
Главные новости:
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Мошенники рассылают письма с фальшивыми штрафами от имени ГИБДД

7 августа 2025 14:01
124
Мошенники рассылают письма с фальшивыми штрафами от имени ГИБДД

Мошенники стали рассылать поддельные письма от Госавтоинспекции, через которые крадут данные банковских карт или устанавливают на устройства вредоносное программное обеспечение.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о новых уловках мошенников.

Так, жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф".

К таким письмам прикреплены файлы в формате PDF, оформленные, как официальное постановление. Ощущение подлинности создает то, что там может быть указано настоящее имя человека, номер автомобиля или другие персональные данные.

"В самом письме есть кнопка "оплатить сейчас", ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке может привести к различным вариантам развития событий", – отметили в МВД.

В одних случаях человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают данные банковской карты, а иногда и коды подтверждения, а в других – ссылка приводит пользователя на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносную программу на устройство, пишет Смотрим.

