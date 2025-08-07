Мошенники рассылают письма с фальшивыми штрафами от имени ГИБДД

124

Мошенники стали рассылать поддельные письма от Госавтоинспекции, через которые крадут данные банковских карт или устанавливают на устройства вредоносное программное обеспечение.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о новых уловках мошенников.

Так, жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф".

К таким письмам прикреплены файлы в формате PDF, оформленные, как официальное постановление. Ощущение подлинности создает то, что там может быть указано настоящее имя человека, номер автомобиля или другие персональные данные.

"В самом письме есть кнопка "оплатить сейчас", ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке может привести к различным вариантам развития событий", – отметили в МВД.

В одних случаях человек попадает на фальшивый сайт, где у него запрашивают данные банковской карты, а иногда и коды подтверждения, а в других – ссылка приводит пользователя на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносную программу на устройство, пишет Смотрим.