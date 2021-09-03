Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана самарцев

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В последнее время участились случаи, когда гражданам, которые прошли вакцинацию, мошенники, путем рассылки сообщений, могут предложить получить денежные бонусы, которые им якобы полагаются. Но, чтобы получить деньги граждане должны отправить на определенный телефонный номер данные своей банковской карты. В результате, получив необходимые сведения мошенники переводят деньги с карты потерпевшего на свои счета.

Также, тем, кто прошел вакцинацию, аферисты, могут предложить поучаствовать в розыгрыше призов, но для начала необходимо заплатить некоторую сумму. После этого граждане остаются без призов и без денег.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги.