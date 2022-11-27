мошенники придумали новую схему обмана с недобросовестными риелторами

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Телефонные мошенники в целях увеличения преступных доходов создают организованные преступные группы с недобросовестными риелторами. Как это происходит, чем опасно для жертвы и как не дать себя провести, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В начале обкатывается уже известная схема с помощью следствию. На телефон жертвы поступает звонок от имени сотрудника Следственного комитета (полиции, ФСБ, ЦБ, прокуратуры) с информацией о готовящейся краже денег с его банковского счета и просьбой помочь следствию. В качестве подтверждения правдивости слов мошенники присылают в мессенджеры "фотографии" своих удостоверений и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Если жертва клюет на эту удочку, то дальше мошенники уже "не слезают с ушей" жертвы, ведя ее до полного разорения. Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы "настоящий не повис" на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья", — объясняет эксперт.

Вот здесь, по словам Соловьева, и возникают свои риелторы, которые подозрительно быстро и без бюрократических проволочек проводят все сделки с объектами недвижимости.

После изъятия жилья за долги объект быстро меняет несколько собственников. Как поясняет эксперт, делается это для того, чтобы "запутать следы преступления и затруднить возможное судебное изъятие объекта, так как каждый последующие его собственник формально оказывается добросовестным приобретателем".

Поэтому нельзя вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми, помнить, что сотрудники правоохранительных и следственных органов не звонят по телефону, а любые предложения об оформлении кредита на сто процентов являются мошенничеством, говорит юрист.