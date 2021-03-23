Мошенники предлагают перевести деньги на "безопасные" счета в банке

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке.



Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил жительницу Тольятти 1976 года рождения, сотрудницу одного из финансовых учреждений, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевшая перевела около 173 тысяч рублей на 7 различных «безопасных» банковских счетов мошенника. В настоящее время по данному факту проводится проверка.