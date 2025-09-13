Я нашел ошибку
Главные новости:
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам.
В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны

13 сентября 2025 13:03
138
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны

Заблокированные в мессенджерах мошенники стали все чаще прибегать к звонкам на стационарные телефоны. О тенденции рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

Она с сожалением отметила, что стационарные телефоны сейчас в основном есть дома у пожилых людей, которые хоть и имеют смартфоны, но с трудом привыкают к технологическим новинкам. Мошенники пользуются недостаточной цифровой грамотностью старшего поколения.

"В условиях ограничения звонков через мессенджеры, усилении со стороны операторов связи, контроля за входящими звонками мошенники начали звонить на стационарные телефоны", – рассказала ТАСС Храпунова.

Куратор платформы "Мошеловка" призвала россиян рассказывать своим родителям, а также бабушам и дедушкам о схемах и легендах, которые могут использовать злоумышленники. По словам Храпуновой, очень важно донести до старшего родственника, что при наличии сомнений необходимо бросать трубку и советоваться с родными.

Ране стало известно, что преступники нашли обходные пути после ограничений звонков в мессенджерах. Мошенники начали звонить через менее популярные сервисы видео-конференц-связи, например, ВКС-платформы, пишет Смотрим.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
12 сентября 2025, 10:38
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Он занял деньги у знакомых и перечислил через банкоматы на указанные счета около 11,5 млн рублей. Криминал
306
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
11 сентября 2025, 12:31
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Но клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало. Криминал
374
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
11 сентября 2025, 11:27
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
Неизвестные перестали выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Криминал
373
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
334
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
373
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
424
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
399
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
576
Весь список