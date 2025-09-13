Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны

138

Заблокированные в мессенджерах мошенники стали все чаще прибегать к звонкам на стационарные телефоны. О тенденции рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

Она с сожалением отметила, что стационарные телефоны сейчас в основном есть дома у пожилых людей, которые хоть и имеют смартфоны, но с трудом привыкают к технологическим новинкам. Мошенники пользуются недостаточной цифровой грамотностью старшего поколения.

"В условиях ограничения звонков через мессенджеры, усилении со стороны операторов связи, контроля за входящими звонками мошенники начали звонить на стационарные телефоны", – рассказала ТАСС Храпунова.

Куратор платформы "Мошеловка" призвала россиян рассказывать своим родителям, а также бабушам и дедушкам о схемах и легендах, которые могут использовать злоумышленники. По словам Храпуновой, очень важно донести до старшего родственника, что при наличии сомнений необходимо бросать трубку и советоваться с родными.

Ране стало известно, что преступники нашли обходные пути после ограничений звонков в мессенджерах. Мошенники начали звонить через менее популярные сервисы видео-конференц-связи, например, ВКС-платформы, пишет Смотрим.