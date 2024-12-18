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Мошенники помешали самарчанке найти эликсир молодости

18 декабря 2024 13:05
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Мошенники помешали самарчанке найти эликсир молодости

В Самаре в полицию обратилась местная жительница 1977 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что услышала от подруги про эликсир молодости и решила поискать его в Интернете. Наткнувшись на ссылку с товарами разного рода эзотерики, она связалась с «продавцом» и заказала несколько флаконов чудо-средства. Для оплаты товара самарчанка ввела свои банковские данные и стала ожидать доставки. Спустя некоторое время женщина решила узнать, когда придет ее заказ, однако сайт, на котором она совершила покупку, оказался заблокирован, а номер, по которому связывалась с «продавцом» недоступен. 47-летняя жительница областного центра тут же проверила банковский счет и обнаружила списание в размере 200 000 рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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