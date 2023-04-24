Мошенники под видом полицейских похитили 1,5 млн рублей у электромеханика из Самары

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В дежурную часть У МВД России по г. Самаре с заявлением по факту мошенничества обратился 26-летний житель областного центра.

По словам потерпевшего, ему поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесотрудник пояснил, что в целях защиты денежных средств, находящихся на банковском счете, их необходимо перевести на «безопасный счет». Мужчина поверил звонившему и перевел на продиктованный счет денежные средства в сумме более 1,5 миллионов рублей. После совершения финансовых операций «сотрудник» перестал выходить на связь. Самарец понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.