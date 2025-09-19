Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти

59

Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах.

Жительнице Тольятти 1954 года рождения в одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником банковского сектора. Он начал убеждать женщину в том, что в настоящее время ее денежными средствами пытаются завладеть злоумышленники. Поверив мошеннику, в этот же день женщина перевела неизвестному деньги, в надежде, что так ее сбережения останутся в сохранности. Тольяттинка рассказала о произошедшем своей дочери, однако та, не поверив в добросердечность звонившего, срочно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, ни один настоящий банк или финансовая организация НЕ будет:

· ПРОСТОЕ ПРАВИЛО: НИКОГДА и НИКОМУ не переводите деньги по просьбе, поступившей в мессенджере или по телефону, не убедившись в личности просящего!

· ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК. Если вам написал «родственник» с незнакомого номера, немедленно позвоните ему на его старый, известный вам номер и уточните, правда ли это он и нужна ли ему помощь.

· СЕКРЕТНОЕ СЛОВО. Договоритесь с близкими о кодовом слове или фразе, которую будете использовать в экстренных случаях, чтобы удостовериться в личности друг друга.

· НИКАКОЙ ТАЙНЫ. Мошенники всегда просят никому не рассказывать. Игнорируйте эту просьбу! Наоборот, посоветуйтесь с кем-то из семьи, друзей или соседей, прежде чем что-либо делать.

· ПОМНИТЕ: настоящие сотрудники банка или полиции НИКОГДА не будут просить вас перевести деньги на карту частного лица или сообщать пароли от карт по телефону.

Если вы стали жертвой мошенников:

1. Немедленно позвоните в свой банк, чтобы заблокировать карту.

2. Сразу же обращайтесь в полицию по телефону 112. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс вернуть деньги.

Берегите себя и свои сбережения!