Мошенники обманывают россиян под предлогом возврата поврежденной посылки

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками служб доставки, сообщают о повреждении посылки и выманивают коды из SMS для ее "переоформления".

Как выяснило РИА Новости, мошенники звонят потенциальным жертвам и убеждают, что их посылка была повреждена в процессе доставки. Для якобы необходимого переоформления доставки они просят сообщить код, полученный в SMS-сообщении.

Получив код из SMS, недоброжелатели получают доступ к личному кабинету жертвы на сайте службы доставки и могут похитить персональные данные. Эксперты призывают ни в коем случае не сообщать никому коды из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником известной компании.