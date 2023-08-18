Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что спонсирует противоправные действия соседнего государства
Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что спонсирует противоправные действия соседнего государства
Сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений Самарской области к учебному году
Сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений Самарской области к учебному году
В самарском госпитале ветеранов обновят оборудование
Мишустин поможет с обновлением оборудования в госпитале ветеранов войн в Самаре
Запрет пропаганды чайлдфри поддержали в большинстве регионов
Запрет пропаганды чайлдфри поддержали в большинстве регионов
В РФ предложили ввести блокировку средств бизнеса, незаконно выводящего деньги
В РФ предложили ввести блокировку средств бизнеса, незаконно выводящего деньги
Согласно информации на сайте банка, минимальная ставка сейчас по ипотеке на вторичное жилье и в новостройках — от 11,5%.
ВТБ с 21 августа повышает ставки по ипотеке
Также станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы на орбите спутника Земли.
«Роскосмос»: станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что спонсирует противоправные действия соседнего государства

18 августа 2023 09:50
29
Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что спонсирует противоправные действия соседнего государства

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В г.Самара мужчине 1944 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники собираются использовать его денежные средства, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником преступления и поймать злоумышленников, необходимо перечислить, хранящиеся в банке деньги на другой расчетный счет, после чего деньги вернуться пенсионеру. Потерпевший поверив звонившему перевел на указанные им счета порядка 900 000р., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Бухгалтер из Самары за сутки перевела мошенникам 2,2 млн рублей
17 августа 2023, 09:30
Бухгалтер из Самары за сутки перевела мошенникам 2,2 млн рублей
Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала... Криминал
322
Мошенник в Новокуйбышевске похитил у пенсионера 300 000 рублей по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП"
16 августа 2023, 13:35
Мошенник в Новокуйбышевске похитил у пенсионера 300 000 рублей по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП"
Подозреваемый, пытаясь уйти от уголовного преследования, решил не брать деньги у пострадавших, так как они могли бы его опознать, а воспользовался услугами... Криминал
397
В Самаре пенсионерка установила приложение и потеряла деньги
15 августа 2023, 10:01
В Самаре пенсионерка установила приложение и потеряла деньги
Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев. Криминал
408
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
419
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
734
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
317
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
17 августа 2023  11:47
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
1620
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
17 августа 2023  11:28
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
285
Весь список