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Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что он спонсирует противоправные действия соседнего государства

18 августа 2023 09:50
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Мошенники обманули самарского пенсионера, сказав, что спонсирует противоправные действия соседнего государства

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В г.Самара мужчине 1944 г.р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники собираются использовать его денежные средства, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником преступления и поймать злоумышленников, необходимо перечислить, хранящиеся в банке деньги на другой расчетный счет, после чего деньги вернуться пенсионеру. Потерпевший поверив звонившему перевел на указанные им счета порядка 900 000р., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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